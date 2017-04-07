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Борис Майоров: КХЛ создавалась со скрипом, многие сомневались, что этот проект будет успешным

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выступил на торжественной церемонии отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск.

- КХЛ в свое время создавалась со скрипом, - напомнил Борис Майоров. – С большими спорами… Многие сомневались, что этот проект будет успешным. Но прошло девять лет. И сегодня лига заняла нишу №1 в российском спорте. Почему Кубок Гагарина столь популярен? Потому что за эти девять лет наш хоккей сумел подняться. Мы несколько раз завоевали звание чемпионов мира. И в этом немалая заслуга КХЛ, которая подготовила для сборной игроков.

Кубок Гагарина – символ мужества, высокого мастерства и благородства. И я не знаю, кто победит в битве за него – Питер или Магнитогорск. Но в любом случае победитель будет достоин этого приза.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

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