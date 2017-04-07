Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 1Балтика
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Айнтрахт- : -Вердер
Хоккей  Рубин0 : 1Торпедо У-К
Теннис  Бегу- : -Касаткина
Баскетбол  Милан- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» выйти на первое место в чемпионате Китая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шанхай СИПГ» домы обыграл «Шаньдун Лунэн» (2:1) в 4-м туре чемпионата Китая.

У хозяев поля отличились Халк (10-я минута) и Вэй Ши-Хао (83-я), у гостей - Паписс Демба Сиссе (46-я).

Отметим, что в четырех встречах первенства бывший нападающий «Зенита» отличился трижды.

«Шанхай СИПГ» с 9 очками вышел на промежуточное первое место, его сегодняшний соперник с таким же количеством баллов идет третьим.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он спит с другими женщинами». Почему в Китае опасно быть неверным футболистом«Он спит с другими женщинами». Почему в Китае опасно быть неверным футболистомУ игрока сборной Китая большие футбольные проблемы из-за личной жизни, а невызванный Халк прорывается к чемпионату мира в России.Андре Виллаш-Боаш: «Зенит» вернул мне любовь к тренерской работеБывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от жизни в Петербурге.Расизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраРасизм в России: первый шаг к победе. От базы «Спартака» до главного арбитраЧтобы бороться с проблемой, необходимо признать ее наличие.Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» обыграть «Ураву Ред Даймондс» в азиатской Лиге чемпионовМатч третьего раунда группового турнира азиатской Лиги чемпионов между китайским «Шанхай СИПГ» и японским клубом «Урава Ред Даймондс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Шанхая».Китаец жестко наступил на Витселя, его тут же выгнали из команды! (видео)Китаец жестко наступил на Витселя, его тут же выгнали из команды! (видео)Даже Тевес посмотрел на партнера как на не очень умного, бельгиец потом отомстил голом. А вот команду Халка тащат наоборот именно китайцы.«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и другихЕвгений Турбин снова наошибался. «Советский спорт» вспоминает все сомнительные решения арбитра от премьер-лиги до второго дивизиона.Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьСвои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьТеперь «Зенит» борется не со «Спартаком», а с ЦСКА. И уже проигрывает даже армейцам.Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».Удивительный старт в Китае: самая богатая лига провалила первый матч (видео)Удивительный старт в Китае: самая богатая лига провалила первый матч (видео)То же самое, кстати, сделал Аксель Витсель, а Халка вдруг затмил другой бразилец. Только Карлос Тевес сразу начал отрабатывать мегазарплату.Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» удачно стартовать в чемпионате КитаяВ матче первого тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» на своем поле разгромил «Чанчунь Ятай» (5:1).Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», сообщает Daily Mail.Максим Канунников: Ощущал доверие Спаллетти, но потом в «Зенит» перешли Халк и ВитсельНападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Зените».Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас«Зенит» на своей странице в Youtube выложил видео с обращением бывшего нападающего сине-бело-голубых Халка к болельщикам и игрокам петербургского клуба.«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык.Три китайских клуба интересуются Даниэлем АлвесомИнтерес к защитнику «Ювентуса» Даниэлу Алвесу проявляют три китайских клуба. Об этом сообщает France Football.Ренато Аугусто: Никогда не буду жалеть о переезде в Китай, скоро этот чемпионат войдет в число лучших лиг мираПолузащитник «Бэйцзин Гоань» Ренато Аугусто рассказал о переходе своих соотечественников в чемпионат Китая, а также дал оценку азиатскому первенству.«Их улыбки сделали мой день». Виллаш-Боаш помог нуждающимся в Палестине«Их улыбки сделали мой день». Виллаш-Боаш помог нуждающимся в ПалестинеБывший тренер «Зенита» не только злится на китайский лимит, но и делает добро: он посмотрел фильм на YouTube, проникся и поехал к его героямДве цитаты, которые заставят вас пожалеть Виллаш-Боаша. Или посмеяться над нимДве цитаты, которые заставят вас пожалеть Виллаш-Боаша. Или посмеяться над нимПортугальский тренер в Китае обнаружил то же, что очень не любил в России.Китайский клуб предложил Янгу контракт с зарплатой в 10 млн фунтовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» – моя команда, расставаться с ней не так просто
Футбол
ФК «Бавария»: Мюллер пропустит матч с «Боруссией», но сыграет с «Реалом» (фото)
Футбол
Ивелин Попов: Надеюсь, Болгарии удастся пробиться на ЧМ-2018
Хоккей
Букмекеры отдают СКА предпочтение в серии с «Магниткой»
все новости
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Халк
Халквсе новости
фк шаньдун лунэн
фк шаньдун лунэн