Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» выйти на первое место в чемпионате Китая
«Шанхай СИПГ» домы обыграл «Шаньдун Лунэн» (2:1) в 4-м туре чемпионата Китая.
У хозяев поля отличились Халк (10-я минута) и Вэй Ши-Хао (83-я), у гостей - Паписс Демба Сиссе (46-я).
Отметим, что в четырех встречах первенства бывший нападающий «Зенита» отличился трижды.
«Шанхай СИПГ» с 9 очками вышел на промежуточное первое место, его сегодняшний соперник с таким же количеством баллов идет третьим.
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