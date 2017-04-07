«Зенит» выпустил ограниченную партию толстовок, средства от продажи пойдут в фонд помощи пострадавшим в теракте

По многочисленным просьбам болельщиков «Зенита» в официальные магазины поступили толстовки с хештегом #НасНеСломить, в которых игроки и тренеры клуба почтили память жертв теракта в петербургском метро, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Стоимость одной толстовки – две тысячи рублей. В них зенитовцы 5 числа спустились в подземку на станции «Удельная», доехали до «Технологического института» и возложили цветы. Все деньги будут направлены в фонд помощи пострадавшим.

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Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.

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