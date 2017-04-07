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Главный тренер «Сампдории» Джампаоло продлил контракт с клубом

Источник:  ФК «Сампдория»Комментарии

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте генуэзцев.

Новое соглашение швейцарского специалиста с «Сампдорией» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Напомним, Джампаоло возглавил команду в июле прошлого года. После 30 туров «Сампдория» занимает в серии А девятое место.

До «Сампдории» Джампаоло возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Чезене», «Брешию», «Кремонезе»  и «Эмполи».

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