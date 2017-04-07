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Антонио Конте: В Италии хотят, чтобы я вернулся

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Италии, а также высказался о приходе в лондонский клуб полузащитника «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что наставник «синих» может возглавить миланский «Интер», а хавбек клуба из MLS войти в тренерский штаб Конте. 

«Читал интервью Федерико Пасторелло. Честно говоря, я не знаю, кто этот человек, и почему он говорил обо мне. Думаю, я останусь в «Челси» на следующий сезон. Мне здесь комфортно, а это самое главное.

Вообще, я не люблю, когда другие люди говорят за меня. Вы сами знаете, что у меня еще два года по контракту. В любом случае, это нормально, поскольку я работал в серии а. Конечно, они хотят, чтобы я вернулся. 

Пирло? Андреа планирует продолжить карьеру, я не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос. У меня только одна задача – выиграть с командой чемпионат Англии. Сегодняшний день важнее для нас, чем будущее. Нужно постараться закончить этот год на позитивной ноте, тогда я смогу сказать, что этот сезон был великолепным», – цитирует специалиста Sky Sports.

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