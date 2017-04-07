Кейн восстановился после травмы и готовится сыграть с «Уотфордом»

читайте также

Антонио Конте: В Италии хотят, чтобы я вернулся Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Италии, а также высказался о приходе в лондонский клуб полузащитника «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло.

Жозе Моуринью: Я человек-спокойствие В интервью France Football это утверждает наставник «Манчестер Юнайтед», который сам уже не тот, что прежде.

Гильем Балаге: У «МЮ» есть преимущество перед «Ливерпулем» в вопросе трансфера Хамеса Родригеса Журналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о возможном переезде полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса.

«Вест Хэм» может уволить Билича в случае поражения от «Суонси» Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Суонси» в матче 32-го тура премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

Мане выбыл до конца сезона Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит концовку сезона из-за травмы, сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Интер» ведет переговоры со Спаллетти Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».

«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезонье Руководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.

Леонид Слуцкий: Английский выучил, к работе в Англии готов Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью изданию «The Telegraph» рассказал о своей жизни в Англии. «Советский спорт» пересказывает главное.

Алексис Санчес может остаться в «Арсенале» еще на один сезон Форвард сборной Чили Алексис Санчес может пересмотреть свое намерение уйти из лондонского «Арсенала» будущим летом.

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке» Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».

Сеск в третий раз стал отцом В семье полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса родился ребенок. Футболист стал отцом в третий раз.

Антуан Гризманн: Мне начинают надоедать вопросы о трансфере в «Реал» или «Манчестер Юнайтед» Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после победного матча над «Реалом Сосьедад» в 30-м туре испанской примеры (1:0)

Н'Голо Канте: Азар – лучший игрок этого сезона, вы и сами видите, что он творит Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте назвал лучшего игрока текущего сезона, а также высказался о борьбе за чемпионский титул.

Леонид Слуцкий: Я готов начать с АПЛ или чемпионшипа Бывший тренер ЦСКА и сборной России сказал, что он хочет работать в Англии и готов возглавить клуб как премьер-лиги, так и чемпионшипа – второго по силе дивизиона.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Лингардом (фото) Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», воспитанник «красных дьяволов» Джесси Лингард продолжит выступления за английский клуб.

Их пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионаты РФПЛ, если верить ее функционерам, стоит на краю пропасти, и выхода два.

«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Дивок Ориги: Для «Ливерпуля» ситуация не критична, у нас еще будет возможность заработать свои очки Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги дал комментарий после ничейного матча с «Борнмутом» (2:2) в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.

«Челси»: 18 очков до титула. Пять главных событий тура АПЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 31-го тура чемпионата Англии.