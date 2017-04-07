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Кейн восстановился после травмы и готовится сыграть с «Уотфордом»

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн восстановился после травмы голеностопа и вернулся к тренировкам с основным составом команды, сообщается на официальном сайте «шпор».

Форвард готовится принять участие в домашней встрече 32-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом». Она пройдет в субботу.

Напомним, повреждение Кейн получил 12 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом».

Матч

Тоттенхэм - Уотфорд

Место и дата

08 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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