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Глава комиссии спортсменов МОК: Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем

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Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выразила мнение о включении киберспорта в программу Олимпийских игр. 

«Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы безусловно должны смотреть на них, как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – заявила Руджеро.

В какую именно программу Олимпийских игр (зимнюю или летнюю) может быть включен киберспорт, пока не сообщается.

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