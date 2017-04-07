Глава комиссии спортсменов МОК: Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выразила мнение о включении киберспорта в программу Олимпийских игр.



«Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы безусловно должны смотреть на них, как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – заявила Руджеро.



В какую именно программу Олимпийских игр (зимнюю или летнюю) может быть включен киберспорт, пока не сообщается.



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