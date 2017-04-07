Альберт Демченко: Пост о возвращении выставил в фэйсбук, чтобы развеселить друзей

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко прокомментировал информацию о своем возможном возвращении на трассу.

- Альберт, вы действительно возвращаетесь?

- Вчера вечером ради интереса опубликовал этот пост в фэйсбуке, а сегодня такая реакция бурная!

- То есть это была шутка или вы действительно собираетесь возобновить карьеру?

- Скорее всего, это просто ностальгия по спорту, по трассе, по катанию. Видите ли, я в этом году даже не катался на чемпионате России, а этот пост про возвращение я выставил для того, чтобы как-то развеселить друзей, может быть, обсудить этот вопрос, а оказалось, что у нас все пристально «мониторят» фэйсбук. Не думал, что это вызовет настолько бурную реакцию, поэтому сейчас возникают мысли: «а может быть…». Но вы же понимаете, что я сейчас занимаю пост главного тренера сборной, - сказал Демченко.