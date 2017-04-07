«Зенит» - «Урал». Матч пройдет 22 апреля на «Санкт-Петербург Арене»
РФПЛ определила даты и время начала матчей 24-29 туров чемпионата России.
24-й тур: 22 апреля «Зенит» - «Урал» (14:00)
25-й тур: 26 апреля «Оренбург» - «Зенит» (17:00)
26-й тур: 1 мая «Томь» - «Зенит» (13:00)
27-й тур: 7 мая «Зенит» - «Терек» (19:00)
28-й тур: 13 мая «Крылья Советов» - «Зенит» (17:00)
29-й тур: 17 мая «Зенит» - «Краснодар» (19:30)
Домашние встречи петербуржцы проведут на новом стадионе на Крестовском острове.
Напомним, ближайший матч сине-бело-голубые проведут 8 апреля против «Анжи». Начало встречи в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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