Фернандо Морьентес: Иско должен выяснить, какую роль ему отдает «Реал» в следующем сезоне

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес считает, что хавбек «сливочных» Иско Аларкон должен остаться в столичном клубе, однако, для начала ему следует выяснить пару вопросов.

«Мне нравится Иско, он очень талантливый игрок. Этот парень один из тех, кто может решить исход любого матча. В любом случае, он сам решит оставаться ему в таком клубе, как «Реал» или нет. Однако, здесь следует выяснить, какую роль он будет играть в следующем сезоне. Все, конечно, зависит от руководства.

На мой взгляд, Иско один из самых ценных игроков «Реала», и они это понимают. Надеюсь, что стороны договорятся о новом контракте и этот игрок останется в Мадриде на долгие годы», – цитирует бывшего хавбека «сливочных» Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что на Иско претендуют ряд европейских топ-клубов, в том числе и «Барселона». Однако, сам игрок исключил свой трансфер в каталонский клуб, а наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его подопечный хочется остаться в Мадриде.

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