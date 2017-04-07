Андрей Червиченко: «Анжи» может ужалить «Зенит» хуже гремучей змеи
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи 22-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» примет «Анжи».
- На таком мандраже, когда ты преследуешь кого-то, любой проходной соперник может ужалить хуже гремучей змеи. «Оренбург» тоже вроде казался проходным для «Спартака», двенадцать мест отделяло команды, а на практике мог даже выиграть. «Анжи» может забить, забетонируется, потом еще один «дурак» в ворота питерцев влетит и все. Мы же уже это видели в нынешнем сезоне. И не забывайте, как для «Зенита» сложился матч с «Анжи» в первом круге, - сказал Червиченко.
Игра пройдет в субботу. Начало - в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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