Футболисты «Анжи» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в Петербурге
Футболисты и руководство «Анжи» почтили память жертв теракта в петербургском метрополитене.
Члены команды посетили мемориал и возложили цветы.
Источник: ФК «Анжи»
Напомним, матч между «Зенитом» и «Анжи» пройдет 8 апреля и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.
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