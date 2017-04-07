Станислав Петухов: Ковальчук играет в СКА ту же роль, что и Радулов в ЦСКА

Олимпийский чемпион Станислав Петухов высказался о капитане СКА Илье Ковальчуке.

- Есть у СКА хороший заводила – Ковальчук, - считает Станислав Петухов. - Жаль, что Дацюк в финале сыграть, видимо, уже не сможет. В таком возрасте травмы долго заживают. Так что первая скрипка сейчас – Ковальчук.

Он играет примерно ту же роль в команде, что и Радулов в ЦСКА. И сам огонь, и других зажигает. Единственный минус у обоих – эмоции их захлестывают с головой порой. Но от игры Ильи многое будет в финале зависеть.

Напомним, что в финале встретятся СКА и «Металлург». Первый матч пройдет 8 апреля в Магнитогорске.