«Зенит» – «Анжи». Все вырученные средства от продажи билетов пойдут в фонд помощи пострадавшим в теракте
Все средства, полученные с продажи билетов на матч «Зенит» - «Анжи», пойдут в фонд помощи пострадавшим в теракте.
Минимальная стоимость билета составляет 450 рублей, максимальная - 1600 рублей.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Анжи» пройдет 8 апреля и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Чемпион России и КМС. Люди из спорта, которые погибли в петербургском теракте
Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.
«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически