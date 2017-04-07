Андрей Червиченко: В Лиге чемпионов никто не будет прощать «Спартак», как «Оренбург»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белых ждет нелегкая жизнь в Лиге чемпионов, если они пробьются в этот турнир.

Напомним, после 21 тура чемпионата России столичный клуб лидирует, на шесть очков опережая ЦСКА и «Зенит».

- Я, конечно, желаю красно-белым чемпионства, но не стоит забывать, что они лидируют во многом за счет неимоверного фарта, сумасшедших голов Глушакова... Ну выйдет «Спартак» в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей, которые постоянно свистят в одну сторону. И никто не будет прощать «Спартак», как это сделал игрок «Оренбурга», вышедший на ворота спартаковцев при счете 2:2, - сказал Червиченко.