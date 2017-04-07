Равиль Сабитов: От любой команды, играющей со «Спартаком», сейчас можно ожидать сюрприза

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и «Уфы» в 22-м туре чемпионата России.

Игра пройдет в воскресенье в столице Башкортостана.

- От любой команды, играющей со «Спартаком», сейчас можно ожидать сюрприза. Это объясняется не тем, что москвичи сбавляют обороты. Они лидеры турнирной таблицы, у каждой команды будет на них особый настрой. «Спартак» — сам по себе раздражитель любого клуба, независимо от занимаемого места. Так сложилось в исторически. Для него осложняет ситуацию то, что такие команды, вроде «Уфы», показывают разный футбол с разными соперниками. Если спартаковцы посмотрят на ее игру с условным «Тереком», то подумают, что такую команду будет легко обыграть, а против них она выйдет на поле предельно мотивированной. Если «Спартак» возьмет золото, то оно будет абсолютно заслуженным, так как у москвичей не было ни одного проходного матча, даже с клубами из нижней части турнирной таблицы, - цитирует Сабитова RT.