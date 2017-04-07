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Дино Дзофф: Меня не впечатлил камбэк «Барселоны» в ответном матче с «ПСЖ»

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Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от предстоящей встречи туринского клуба с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждет отличный матч, но я хочу сказать испанцам, чтобы они были осторожны. Этот «Ювентус» никогда не сдастся. Вообще, я уверен в команде Аллегри.

Что касается кампбэка сине-гранатовых с «ПСЖ», то он меня не впечатлил. Конечно, не каждый день встретишь такое, но было очевидно, что французский клуб вышел на эту игру каким-то напряженным. Мне не понравилось их выступление на «Камп Ноу».

Может ли оборона «Ювентуса» остановить Месси, Суареса и Неймара? Конечно, это игроки самого высокого класса, настоящие феномены, однако, я уверен, что защитникам туринского клуба под силу остановить этих ребят. На мой взгляд, у команды Аллегри лучшая защита среди оставшихся клубов в этой Лиге чемпионов», – приводит слова итальянца Football Italia.

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