Состоялся выход дополнения для Hearthstone — «Экспедиция в Ун’Горо»

Компания Blizzard выпустила дополнение для карточной игры Hearthstone — «Экспедиция в Ун’Горо».



Комплекты карт можно приобрести как отдельно, так и наборами со скидкой во внутриигровом магазине (за золото или за настоящие деньги по цене, аналогичной стоимости других комплектов карт Hearthstone).

Новые карты можно будет получить в награду за выполнение заданий и бои на арене, а также изготовить из чародейной пыли, получаемой при распылении лишних или наименее нужных карт из коллекции.



«С выходом «Экспедиции в Ун’Горо» начинается новый этап развития Hearthstone. Вас ждут невиданные доселе существа: динозавры и элементали, а также две новые механики — адаптация и задачи. Нам очень интересно, какие стратегические решения найдут игроки при создании колод, когда будут исследовать джунгли Ун’Горо», — заявил Майк Морхейм, президент и соучредитель Blizzard Entertainment.