Хосеп Гвардиола – о стычке с тренерским штабом «Челси»: Ничего серьезного

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал информацию о конфликте с тренерским штабом «Челси» после матча в Лондоне, который состоялся в рамках 30-го тура АПЛ (2:1).

«Ничего серьезного не произошло. Мы поздравляем «Челси» с победой. «Манчестер Сити» всегда старается вести себя вежливо, даже когда уходит в статусе проигравшей команды. Не знаю о чем вы говорите, я ничего не видел. Для меня самое главное то, что произошло на поле.

Думаю многие фанаты насладились этой игрой, а это очень важно для нас. Вообще, уважение в футболе очень значимая вещь. Есть победитель, и есть проигравший. На мой взгляд, оба должны уважать друга и принять результат таким, какой он есть», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

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