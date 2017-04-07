Газон на «Санкт-Петербург Арене» начал гнить и непригоден для игры

Газон стадиона на Крестовском острове начал подгнивать, сообщает Regnum.

По данным агентства, порча травы стала следствием использования системы искусственной инсоляции ночью в течение месяца. В данный момент поле непригодно для проведения матчей.

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира



Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.

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