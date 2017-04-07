Сергей Ковалев – Андре Уорду: Ты должен называть себя «Сын Ковалева»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев высказался в адрес американца Андре Уорда, который победил его в ноябре прошлого года единогласным решением судей.

«Эй, Андре Уорд, ты должен называть себя Андре «SOK» Уорд – «Сын Ковалева». Вот фото, где ты молишься своему богу», – написал Ковалев на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

Отметим, что 17 июня между спортсменами состоится матч-реванш, который пройдет в Лас-Вегасе.