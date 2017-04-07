Киберспортивные команды Warface получат доход с продаж внутриигровых предметов

Онлайн-шутер Warface запустил новую систему заработка для киберспортивных команд.



Коллективы будут получать прибыль с продаж гербов — специальных наборов внутриигровых предметов, предзаказ на которые уже можно сделать на турнирной странице одиннадцатого сезона Warface Open Cup.



Первыми систему заработка опробуют члены ProLeague — высшей лиги турнирной серии Warface Open Cup. При продажах предметов со своей символикой коллектив получает 30% от доходов на свой счёт. Игроки могут использовать эмблемы команд для поддержки своих любимых коллективов как в преддверии турнира, так и после его завершения. Гербы появятся в Warface в ближайшем обновлении, но сделать заказ на них можно уже сейчас.



«Мы рады предоставить командам возможность зарабатывать не только на призовых, которые разыгрываются в турнирах, но и на продаже предметов с их символикой. К тому же для самих киберспортсменов — это мотивация ещё лучше выступать на чемпионатах и радовать своих болельщиков зрелищными матчами. Не за горами финал Warface Open Cup, и хороший шанс для поклонников поддержать любимые коллективы. Уверен, что гербы придутся по душе их фанатам. В дальнейшем перечень турнирных внутриигровых предметов мы планируем расширить», — прокомментировал Иван Побяржин, продюсер Warface.

Warface Open Cup — официальный турнир по онлайн-шутеру Warface. Каждый год проходят 2 сезона соревнований с LAN-финалами в Москве. Весной 2017 года стартовал одиннадцатый по счёту сезон Warface Open Cup. Принять участие в турнире могут все желающие, подав заявку и вступив в открытую лигу Challenge Cup.