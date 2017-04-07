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Борис Михайлов: Игра первого звена «Магнитки» напоминает игру нашего, ларионовского звена

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что игра первого звена магнитогорского «Металлурга» напоминает хоккей тройки сборной СССР, в состав которой входили Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов.

Первый и второй матчи финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и СКА пройдут 8 и 10 апреля в Магнитогорске. Три первых места в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Гагарина занимают нападающие первого звена «Магнитки» Ян Коварж (23 очка), Данис Зарипов (22) и Сергей Мозякин (21).

«Надо спросить у Олега Знарка, как он будет противостоять первому звену «Магнитки», если нет Дацюка, не так сильно играет Ковальчук. Еще я бы сказал, что и второе звено у «Магнитки» тоже неплохое. Игра первого звена «Магнитки» напоминает игру нашего звена, ларионовского звена. Это советско-российский хоккей в прямом смысле своего мастерства. Может, скорости не те, но мысль быстрее скорости. Этим они и отличаются», - цитирует Михайлова «Р-Спорт».

Матч

Металлург Мг - СКА

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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