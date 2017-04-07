Александр Бубнов: Ставлю на «Спартак», но допускаю, что мотивированная «Уфа» отберет очки у лидера
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Уфа» в воскресенье примет «Спартак».
По его мнению, уфимцы уступят со счетом 1:2.
- «Уфа» провела тяжелый матч с «Локомотивом», оставила в Черкизове много сил. «Спартак» будет свежее, у него сильнее группа атаки, а любая потеря очков в преддверии матчей с прямыми конкурентами чревата последствиями. Ставлю на гостей, хотя допускаю, что мотивированная «Уфа» (сохранившиеся шансы на еврозону, плюс фактор перешедшего из «Зенита Сергея Семака») отберет очки у лидера, - сказал Бубнов.
Матч
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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