Александр Бубнов: В матче «Краснодар» - ЦСКА больше склоняюсь к результативной ничьей
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Краснодар» в воскресенье примет ЦСКА.
По его мнению, игра завершится со счетом 1:1.
- «Краснодар» наконец-то близок к оптимальному составу, у ЦСКА потери. Армейцы не очень хорошо выглядели во втором тайме с «Крыльями». Допускаю, что «Краснодар» может выиграть, но все-таки больше склоняюсь к результативной ничьей. ЦСКА – опытная команда, способная в краткие сроки провести работу над ошибками, - сказал Бубнов.
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