Хосеп Гвардиола: Делф превосходно выступил в матче с «Челси» и заслуживает играть чаще

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии своих игроков, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Халл Сити» в 31-м туре АПЛ.

«Через несколько часов мы проведем тренировку и решим, готовы ли Делф и Компани играть. Фабиан превосходно выступил в матче с «Челси» и заслуживает играть чаще. У Венсана была серьезная травма, и восстановление заняло много времени, но в последние две-три недели он был готов выходить на поле.

Я рад за обоих игроков, они заслуживают быть с командой. Я всегда доволен, когда у футболистов есть возможность бороться за победы. Они отлично сыграли в гостях у «Челси».

Я знаю тренера «Халл Сити» по его работе в «Олимпиакосе» и по Лиге чемпионов. Он проделал огромную работу в «Халл Сити» и добился видимых результатов. Мне нравится игра «тигров». В команде много талантливых футболистов, и они предпочитают атакующий стиль игры. «Халл Сити» заслуживает свое место в АПЛ», – цитирует испанского специалиста официальный сайт «горожан».

Напомним, матч между командами состоится 8 апреля на «Этихад Стэдиум» в Манчестере и стартует в 17.00 мск.

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