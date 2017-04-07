Александр Бубнов: «Крылья Советов» обыграют «Амкар»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Крылья Советов» в субботу примут «Амкар».
По его мнению, игра завершится со счетом 1:0.
- «Крылья Советов» провели неплохой матч против ЦСКА. Теперь они играют дома, турнирное положение отчаянное, а, исходя из кадрового потенциала, самарская команда не должна стоять на вылет, - сказал Бубнов.
Матч
Место и дата
08 апреля 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
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