Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о видеоповторах в футболе.
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Вы – противник введения видеоповторов, о чем не раз говорили. Но в недавнем
товарищеском матче Франции и Испании эти самые видеоповторы были успешно
опробованы. Судья отменил два не по правилам забитых гола, что заняло в сумме
около полутора минут. Для вас это ничего не меняет?
- Вы можете считать
меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском
измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что
ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который
является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет
бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям. Говорил и буду говорить,
для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения
взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу
одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко
определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна.
Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным
определением гола.
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А офсайды?
- Это вообще очень
сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А
моменты со взятием ворот – проблема именно камеры.