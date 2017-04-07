Андрей Будогосский: Судьи в РФПЛ стали меньше ошибаться

Глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский - об улучшениях в работе арбитров РФПЛ.

- Довольны тем, что удалось сделать?

- Приведу вам одну цифру. Анализируя решения контрольно-квалификационной комиссии, которая, напомню, является независимым органом, мы выяснили, что весной было только 13,9 процентов неудовлетворительных оценок у судей РФПЛ. Тогда как в осенне-зимней части сезона процент неудовлетворительных оценок равнялся 28,7. Цифры говорят сами за себя. - За счет чего показатели улучшились?



- Я пока далек от эйфории. РФС поддержало те предложения, которые мы внесли, и это дало результат. Сегодня судьи мотивированы на качество работы. И не только деньгами, но и своим пребыванием в определенной группе. За три матча, в которых судья получит неудовлетворительные оценки, его понизят в классе. Думаю, что никому хочется оказаться этажом ниже. Вместе с тем мы и поддерживаем арбитров. У нас в России почему-то привыкли обижать и унижать наших судей. А ведь та же бригада Карасева регулярно представляет нашу страну. Мы должны гордиться ими!