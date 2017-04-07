Кристиан Вьери: Мы с Роналдо – два лучших нападающих «Интера» за всю историю

Бывший форвард «Интера» Кристиан Вьери рассказал, как состоялся уход бразильского форварда Роналдо, который выступал за миланский клуб с 1997 по 2002 гг.

«В тот момент я сказал президенту: «Не продавайте его, прошу вас! Он выиграл чемпионат мира, а вы хотите заработать на нем? Вся команда ждет Роналдо».

Думаю, за его трансфером в «Реал» стоял либо Массимо Моратти, либо Эктор Купер. В любом случае, я считаю, что мы с Роналдо – два лучших форварда «Интера» за всю историю», – цитирует Вьери Football Italia.