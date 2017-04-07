Усть-каменогорское «Торпедо» вышло в финал плей-офф ВХЛ
Усть-каменогорское «Торпедо» обыграло на выезде тюменский «Рубин» (5:1) в шестом матче полуфинала плей-офф ВХЛ.
У победителей отличились Евгений Рымарев, Денис Игнашин, Александр Шин и Майк Далейсен (дважды), у проигравших - Михаил Потякин.
Таким образом, «Торпедо» выиграло серию со счетом 4-2 и в финале встретится с балашихинским «Динамо».
Первый матч пройдет 13 апреля в Усть-Каменогорске.
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