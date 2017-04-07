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Касаткина одолела в двух сетах Бегу и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу.

Встреча между спортсменками продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.

За все время игры представительница РФ реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Бегу – 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Чарльстон (США)
Турнир: WTA Volvo Car Open
Призовой фонд: 710 900 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Бегу И. (Румыния) - Касаткина Д. (Россия) - 4:6, 1:6

Место и дата

07 апреля 20:15, , Онлайн-трансляция

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