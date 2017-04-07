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Флэнаган и Петров показали одинаковый вес

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион WBO в легком весе британец Терри Флэнаган и российский боксер Петр Петров прошли процедуру взвешивания перед поединком, который пройдет на закрытой спортивной площадке Великобритании «Манчестер Арене» 8 апреля.

Оба боксера успешно уложились в лимит 135 фунтов (61,2 кг), показав 61 кг.

На профессиональном ринге 33-летний Петров одержал 38 побед (19 нокаутом), потерпел 4 поражения, 2 поединка закончил в ничью. 27-летний Флэннаган выиграл все свои 32 боя, 13 побед одержал нокаутом.

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