Флэнаган и Петров показали одинаковый вес
Чемпион WBO в легком весе британец Терри Флэнаган и российский боксер Петр Петров прошли процедуру взвешивания перед поединком, который пройдет на закрытой спортивной площадке Великобритании «Манчестер Арене» 8 апреля.
Оба боксера успешно уложились в лимит 135 фунтов (61,2 кг), показав 61 кг.
На профессиональном ринге 33-летний Петров одержал 38 побед (19 нокаутом), потерпел 4 поражения, 2 поединка закончил в ничью. 27-летний Флэннаган выиграл все свои 32 боя, 13 побед одержал нокаутом.
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