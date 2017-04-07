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Алексей Сорокин: Газон «Санкт-Петербург Арены» постепенно входит в должное состояние после спячки

Источник:  ТАССКомментарии

Гендиректор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона «Санкт-Петербург Арены».

- В конце прошлой недели мы проводили совещание с «Зенитом» и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после спячки, и на нем будут проведены игры «Зенита». Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности, - приводит слова Сорокина ТАСС.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что газон стадиона на Крестовском острове испорчен и непригоден для проведения матчей.

31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.

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