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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в заключительном матче Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение греческому «Олимпиакосу».

Встреча, прошедшая на домашней арене российского клуба, завершилась со счетом 90:86 (25:15, 22:22, 24:26, 19:23).

Весомый вклад в победу своей команды внесли Нандо Де Коло и Милош Теодосич, набравшие по 23 очка. В составе греческого клуба отметились Вассилис Спанулис и Яннис Папапетру, набравшие по 16 очков.

Таким образом, ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате, пропустив вперед мадридский «Реал». Что касается «Олимпиакоса», то он потерпел третье поражение подряд, и одержав 19 побед в «регулярке», занял третье место.

Евролига
Регулярный чемпионат
30-й тур

Матч

ЦСКА - Олимпиакос - 90:86

Место и дата

07 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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