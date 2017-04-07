ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги, а «Реал» – с «Дарушшафакой»
Стали известны все четвертьфиналисты регулярного чемпионата Евролиги.
Напомним, последнюю путевку в плей-офф завоевала турецкая «Дарушшафака», обыграв сегодня «Црвену Звезду» 78:62. Стоит отметить, что московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Басконией» из Испании.
Полный список четвертьфиналистов выглядит следующим образом:
«Реал» (Испания) – «Дарушшафака» (Турция)
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания)
«Панатинаикос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция)
«Олимпиакос» (Греция) – «Анадолу Эфес» (Турция)
Напомним, первые матчи на вылет стартуют 18 апреля. Серия длится до трех побед. Первые, вторые и пятые (в случае необходимости) игры будут сыграны на площадке сеяных команд.
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