Станислав Петухов: В Магнитогорске финалисты победы поделят

Олимпийский чемпион Станислав Петухов высказался о предстоящем финале Кубка Гагарина.

- Яркого хоккея я в финале не жду, - заявляет Станислав Петухов. - Скорее, он будет оборонительным. Особенно это касается первых поединков. Думаю, что на Урале они победы поделят. Да и в Санкт-Петербурге армейцы вполне могут проиграть. Они дома неровно выступают. Самоуверенность им что ли там мешает? Пять игр в этой серии будет точно. Хотя, конечно, в финале хочется посмотреть и седьмую!

Напомним, что в финале встретятся СКА и «Металлург». Первый матч пройдет 8 апреля в Магнитогорске.