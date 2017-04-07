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Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о начале своего спортивного пути.

«С 13 и до 18 лет я пытался попасть в профессиональную академию футбола. Ездил на просмотр в такие клубы, как «Ренн», «Лорьян», «Сошо». Возможно, таковых было больше, я уже не помню. Однако, все мои попытки куда-нибудь пристроится заканчивались неудачей, поскольку каждый раз я слышал одно и тоже: «У нас полно таких игроков, вы нам не нужны».

Я продолжал работать со своим маленький клубом «Сюрен», который располагается в пригороде Парижа. Нет, никто и никогда не объяснял мне, почему все поголовно отказывались принять меня в свою команду. Возможно, дело было во мне, а может другие игроки на тот момент были просто лучше меня. Вот и все», – цитирует игрока сборной Франции Mirror.

Напомним, после «Сюрена» хавбек провел время в таких клубах, как «Булонь» и «Кан», а в 2015 году футболист перебрался в «Лестер» и помог команде выиграть чемпионат Англии.

Минувшим летом Канте стал игроком «Челси», а многие эксперты считают его лучшим игроком премьер-лиги.

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