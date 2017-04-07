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Н'Голо Канте: Нет, я не лучший полузащитник мира. Это не про меня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси»" Н'Голо Канте не согласен с мнением экспертов, которые ранее выразили мнение, что хавбек сборной Франции на данный момент является лучшим опорным полузащитником Европы.

«В прошлом сезоне я стал чемпионом Англии вместе с «Лестером», а сейчас я имею неплохие шансы выиграть титул с «Челси». Наверное, тут дело не во мне. Просто так получилось, что я оказался в двух сильных командах. 

Не думаю, что я вхожу в список лучших полузащитников мира. Нет, это не про меня. Повторюсь, я просто попал в две хорошие команды, где играют талантливые футболисты. Например, Сеск Фабрегас, Неманья Матич или Натаниэл Чалоба. Да, у каждого из них свой стиль игры, но мне есть чему научиться у этих ребят.

Думаю, сейчас мне нужно работать над тактикой, больше думать о защите и оттачивать удар. Я всегда был таким человеком. Не стоит кричать о своих достижениях, это не по мне.

Сейчас я не могу представить себе второй чемпионский титул, я просто хочу сделать это, как можно скорее», – цитирует игрока сборной Франции Mirror.

В нынешнем сезоне 26-летний Канте провел во всех турнирах за «Челси» 33 матча и забил 2 гола.

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