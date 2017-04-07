Россиянин Малигов выиграл золото на чемпионате Европы

Россиянин Адам Малигов выиграл золотую медаль в весовой категории до 94 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия).

Сегодня спортсмен из РФ по сумме двух упражнений набрал 388 (180 в рывке + 208 в толчке) кг.

На втором месте расположился Дмитрий Чумак из Украины, показав результат 388 (174+214) кг. Бронзу завоевал литовский тяжелоатлет Ауримас Дидзбалис, поднявший 386 (181+205) кг.

Отметим, что Малигов принес России четвертую золотую медаль чемпионата Европы–2017. Ранее чемпионками континента становились только женщины: Наталья Хлесткина (до 58 кг), Анастасия Романова (до 69 кг) и Диана Мстиева (до 90 кг).