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Александр Мостовой: Если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», он вернется в РФПЛ

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, при каких условиях экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ.

Ранее специалист заявил журналистам, что готов встать у руля английской команды.

«Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа.

Если ему завтра позвонят из «Зенита», то он однозначно вернется в Россию. Одно дело – работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело – в Англии, где таких, как ты, еще человек 100, которые хотят возглавить клуб», – цитирует Мостового Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник питерского клуба Мирча Луческу может быть уволен до окончания сезона, а его место займет именно Леонид Слуцкий.

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