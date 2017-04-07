Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть на выезде «Лилль»
Футболисты «Ниццы» в матче 32-го тура чемпионата Франции обыграли в гостях «Лилль» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил итальянский форвард Марио Балотелли. Единственный мяч для хозяев поля на счету Ибрагима Амаду, который отличился на 14-й минуте.
Таким образом, «Ницца», набрав 70 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Лилль» (37) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре команда Люсьена Фавра сыграет 15 апреля на своем поле с «Нанси», а «Лилль» в тот же день проведет гостевую встречу с против «Ренна».
Лига 1
32-й тур
Матч
Голы
Амаду 14 (1:0). Балотелли 17 (1:1). Балотелли 45 (1:2).
Состав
Лилль: Эньеама, Алонсо, Берья, Корчиа, Шека, Лопеш (Эль-Гази, 62), Мавуба (Биссума, 76), Амаду, Эдер, Бензья (Кишна, 72), де Превиль
Ницца: Кардинале, Суке, Ле Марчан, Данте, Перейра, Дальберт, Козьелло (Вальтер, 87), Эссерик (Сарр, 90), Бельханда, Сери, Балотелли (Ле Биан, 83)
Предупреждения:
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
07 апреля 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция