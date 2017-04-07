Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть на выезде «Лилль»

Леонарду Жардим: Не нравится отношение к команде. Пашем полтора года, а нас критикуют за один матч в финале

После победы над «Лиллем» (2:1) тренер «Монако» Леонарду Жардим в интервью газете L’Equipeвернулся к предыдущему матчу против «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (1:4).