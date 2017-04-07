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Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть на выезде «Лилль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ниццы» в матче 32-го тура чемпионата Франции обыграли в гостях «Лилль» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил итальянский форвард Марио Балотелли. Единственный мяч для хозяев поля на счету Ибрагима Амаду, который отличился на 14-й минуте.

Таким образом, «Ницца», набрав 70 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Лилль» (37) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре команда Люсьена Фавра сыграет 15 апреля на своем поле с «Нанси», а «Лилль» в тот же день проведет гостевую встречу с против «Ренна».

Лига 1
32-й тур

Матч

Лилль - Ницца - 1:2 (1:2)

Голы

Амаду 14 (1:0). Балотелли 17 (1:1). Балотелли 45 (1:2).

Состав

Лилль: Эньеама, Алонсо, Берья, Корчиа, Шека, Лопеш (Эль-Гази, 62), Мавуба (Биссума, 76), Амаду, Эдер, Бензья (Кишна, 72), де Превиль

Ницца: Кардинале, Суке, Ле Марчан, Данте, Перейра, Дальберт, Козьелло (Вальтер, 87), Эссерик (Сарр, 90), Бельханда, Сери, Балотелли (Ле Биан, 83)

Предупреждения:

Мавуба, 74 - Данте, 61

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

07 апреля 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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