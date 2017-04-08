Себастьян Феттель: Жаль, что так вышло. Особенно обидно за зрителей
Пилот команды «Ферарри» Себастьян Феттель
прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за
погодных условий.
«Жаль,
конечно, что так вышло. Особенно обидно за зрителей, которые сюда приехали, но
что нам оставалось делать. Последние дни люди только и говорили, как довольны
результатом первой гонки в Австралии.
Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, что мы
подберем нужные настройки, в противном случае нас ждут неприятности. Я все
равно уверен, мы справимся, а погода к завтрашнему дню прояснится», - цитирует Феттеля
Autosport.
Напомним, первая практика проходила на влажной трассе.
Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.
Пилоты смогли провести на треке
только 20 минут, после чего сессия была прервана красными
флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии,
россиянин Даниил Квят стал шестым.