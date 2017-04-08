Себастьян Феттель: Жаль, что так вышло. Особенно обидно за зрителей

Пилот команды «Ферарри» Себастьян Феттель прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.

«Жаль, конечно, что так вышло. Особенно обидно за зрителей, которые сюда приехали, но что нам оставалось делать. Последние дни люди только и говорили, как довольны результатом первой гонки в Австралии.

Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Надеюсь, что мы подберем нужные настройки, в противном случае нас ждут неприятности. Я все равно уверен, мы справимся, а погода к завтрашнему дню прояснится», - цитирует Феттеля Autosport.

Напомним, первая практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета.

Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии, россиянин Даниил Квят стал шестым.