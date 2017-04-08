«Локомотив» договорился о новом контракте с Кудашовым
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тренер «Локомотива» Алексей Кудашов договорился о новом контракте с клубом.
Вскоре сделка будет оформлена официально.
Как
сообщает «Р-Спорт», соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом
заявил президент клуба Юрий Яковлев.
«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества
между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время»,
- сказал Яковлев.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Локомотив» дошел до полуфинала
плей-офф КХЛ, где уступил СКА (0-4).
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