«Локомотив» договорился о новом контракте с Кудашовым

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов договорился о новом контракте с клубом. Вскоре сделка будет оформлена официально.

Как сообщает «Р-Спорт», соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил президент клуба Юрий Яковлев.

«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», - сказал Яковлев.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Локомотив» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил СКА (0-4).