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«Крылья Советов» могут сняться с МХЛ из-за финансовых проблем

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Крылья Советов», возможно, не выступят в чемпионате МХЛ в следующем сезоне. Причина – проблемы с финансированием.

«Крылья Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием», - сказал, источник, знакомый с ситуацией. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Крылья Советов» в текущем сезоне МХЛ заняли 14-е место в Западной конференции и не попали в плей-офф. Клуб прекратил существование в 2011 году, а в 2016 году был возрожден.

Отметим, что московский клуб становился чемпионом СССР в 1957 и 1974 годах.

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