«Крылья Советов» могут сняться с МХЛ из-за финансовых проблем
«Крылья
Советов», возможно, не выступят в чемпионате МХЛ в следующем сезоне. Причина –
проблемы с финансированием.
«Крылья
Советов» могут не выступить в МХЛ из-за проблем с финансированием», - сказал,
источник, знакомый с ситуацией. Его слова приводит «Р-Спорт».
«Крылья
Советов» в текущем сезоне МХЛ заняли 14-е место в Западной конференции и не попали в
плей-офф. Клуб прекратил существование в 2011 году, а в 2016 году был
возрожден.
Отметим, что московский клуб становился чемпионом
СССР в 1957 и 1974 годах.
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