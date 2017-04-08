Молодежное первенство. 22-й тур. «Зенит» - «Анжи», «Уфа» - «Спартак» и другие матчи
Результаты матчей 22-го тура молодежного первенства России.
Матч
Крылья Советов (мол) - Амкар (мол) - 1:1 (0:1)
Голы
Вазитдинов 6 (0:1). Голенков 69 (1:1).
Состав
Крылья Советов (мол): Шильников (Любаков, 46), Масальский, Лозовик (Киреев, 37), Столяров, Богомолов (Ежов, 46), Цвейба, Шамаев, Киселёв (Голенков, 37), Дмитрюк, Визнович, Кудряшов (Бурюкин, 59)
Амкар (мол): Вамбольт, Аушев, Бурков (Кондрашов, 82), Вазитдинов, Мосунов (Ромащенко, 84), Гусейнов (Тарасов, 70), Филиппов, Трунин (Жуковский, 61), Разделкин (Парамонов Е., 67), Гооге, Мищенко (Смецкой, 73)
Предупреждения:
Судья:
Анастасия Пустовойтова (Россия)
Место и дата
07 апреля 16:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 12:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 14:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Место и дата
08 апреля 15:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 апреля 10:00, Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 апреля 13:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция