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Молодежное первенство. 22-й тур. «Зенит» - «Анжи», «Уфа» - «Спартак» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 22-го тура молодежного первенства России.

Матч

Крылья Советов (мол) - Амкар (мол) - 1:1 (0:1)

Голы

Вазитдинов 6 (0:1). Голенков 69 (1:1).

Состав

Крылья Советов (мол): Шильников (Любаков, 46), Масальский, Лозовик (Киреев, 37), Столяров, Богомолов (Ежов, 46), Цвейба, Шамаев, Киселёв (Голенков, 37), Дмитрюк, Визнович, Кудряшов (Бурюкин, 59)

Амкар (мол): Вамбольт, Аушев, Бурков (Кондрашов, 82), Вазитдинов, Мосунов (Ромащенко, 84), Гусейнов (Тарасов, 70), Филиппов, Трунин (Жуковский, 61), Разделкин (Парамонов Е., 67), Гооге, Мищенко (Смецкой, 73)

Предупреждения:

Лозовик, 4; Киреев, 72 - нет

Судья:

Анастасия Пустовойтова (Россия)

Место и дата

07 апреля 16:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

08 апреля 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

08 апреля 12:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

08 апреля 14:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

08 апреля 15:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

09 апреля 10:00, Темп, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

09 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

09 апреля 13:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

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