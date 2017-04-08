ФНЛ. 30-й тур. «СКА-Хабаровск» - «Динамо», «Тосно» - «Зенит-2» и другие матчи
Результаты матчей 30-го тура первенства ФНЛ.
Матч
Голы
Гафар 55 (0:1).
Состав
Тамбов: Смирнов, Овсиенко, Горбатюк, Шляков, Быстров, Чернышов (Дутов, 72), Трусевич (Михалёв, 83), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Дорожкин, Делькин
Балтика: Фролов Е., Крючков, Скопинцев, Тимошин, Концедалов, Суханов, Каленкович, Причиненко, Цимбал, Гафар (Елисеев, 90), Сердюк (Подбельцев, 86)
Предупреждения:
Овсиенко, 9; Горбатюк, 34; Трусевич, 57 - Каленкович, 39; Суханов, 56; Скопинцев, 83
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
07 апреля 13:00, Родина, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
08 апреля 07:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 17:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 апреля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция