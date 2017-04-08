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ФНЛ. 30-й тур. «СКА-Хабаровск» - «Динамо», «Тосно» - «Зенит-2» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 30-го тура первенства ФНЛ.

Матч

Тамбов - Балтика - 0:1 (0:0)

Голы

Гафар 55 (0:1).

Состав

Тамбов: Смирнов, Овсиенко, Горбатюк, Шляков, Быстров, Чернышов (Дутов, 72), Трусевич (Михалёв, 83), Шевчук (Сорокин, 62), Мурнин (Григорян, 60), Дорожкин, Делькин

Балтика: Фролов Е., Крючков, Скопинцев, Тимошин, Концедалов, Суханов, Каленкович, Причиненко, Цимбал, Гафар (Елисеев, 90), Сердюк (Подбельцев, 86)

Предупреждения:

Овсиенко, 9; Горбатюк, 34; Трусевич, 57 - Каленкович, 39; Суханов, 56; Скопинцев, 83

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

07 апреля 13:00, Родина, Онлайн-трансляция

Матч

Луч-Энергия - Спартак-Нальчик

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

08 апреля 07:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Тюмень

Место и дата

08 апреля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-2 - Волгарь

Место и дата

08 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Сокол - Кубань

Место и дата

08 апреля 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Енисей

Место и дата

08 апреля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Зенит-2

Место и дата

08 апреля 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Шинник

Место и дата

08 апреля 17:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч

Факел - Нефтехимик

Место и дата

08 апреля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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