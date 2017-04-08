Серхио Перес: Такая пятница может сыграть на руку «Форс Индии»
Пилот
команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал отмену второй
свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.
«Всегда обидно, когда ты не
можешь намотать километраж. Это потерянный шанс для подготовки к гоночному
уик-энду. Мне также жаль болельщиков: на трибунах собралось много фанов, и они
все время поддерживали нас. Надеюсь, что в следующие два дня уик-энда мы дадим
им повод для радости.
Конечно, пропуск пятничных
тренировок – большой вызов не только перед субботой, но и перед воскресеньем,
потому что третья тренировка длится недолго: вряд ли за один час можно
наверстать упущенное.
Но я все равно смотрю в будущее
с оптимизмом, так как считаю, что сегодняшний дефицит гоночного времени может
сыграть нам на руку, если мы воспользуемся этим шансом и дадим результат в
воскресенье», - цитирует Переса Autosport.
Напомним, первая практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета. Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии, россиянин Даниил Квят стал шестым.