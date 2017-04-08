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Серхио Перес: Такая пятница может сыграть на руку «Форс Индии»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал отмену второй свободной практики на Гран-при Китая из-за погодных условий.

«Всегда обидно, когда ты не можешь намотать километраж. Это потерянный шанс для подготовки к гоночному уик-энду. Мне также жаль болельщиков: на трибунах собралось много фанов, и они все время поддерживали нас. Надеюсь, что в следующие два дня уик-энда мы дадим им повод для радости.

Конечно, пропуск пятничных тренировок – большой вызов не только перед субботой, но и перед воскресеньем, потому что третья тренировка длится недолго: вряд ли за один час можно наверстать упущенное.

Но я все равно смотрю в будущее с оптимизмом, так как считаю, что сегодняшний дефицит гоночного времени может сыграть нам на руку, если мы воспользуемся этим шансом и дадим результат в воскресенье», - цитирует Переса Autosport.

Напомним, первая практика проходила на влажной трассе. Заезды дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолета. Пилоты смогли провести на треке только 20 минут, после чего сессия была прервана красными флагами. Голландский пилот Макс Ферстаппен стал лучшим в первой серии, россиянин Даниил Квят стал шестым. 

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