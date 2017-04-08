Александр Пашков: Если СКА применит против Мозякина и Зарипова персональную опеку, у «Магнитки» шансов нет

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что в финале СКА выглядит предпочтительнее «Магнитки».

- У питерцев состав в атаке, ровнее, чем у магнитогорцев, - заявляет Александр Пашков. - Там всех не закроешь. А вот если армейцы додумаются до персональной опеки Мозякина и Зарипова… У «Магнитки» шансов просто не будет!

Но я пока не вижу, чтоб против нападающих «Металлурга» кто-то так играл. Соперники почему-то этим пренебрегают. Вот взять финал Восточной конференции. Эта тройка фактически в одиночку обыграла «Ак Барс» в каждом матче. А казанские тренеры стояли и спокойно смотрели на эту картину.

Напомним, что финал Кубка Гагарина начнется сегодня в Магнитогорске.