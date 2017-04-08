Александр Пашков: Если СКА применит против Мозякина и Зарипова персональную опеку, у «Магнитки» шансов нет
Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что в финале СКА
выглядит предпочтительнее «Магнитки».
- У питерцев состав в атаке,
ровнее, чем у магнитогорцев, - заявляет Александр Пашков. - Там всех не
закроешь. А вот если армейцы додумаются до персональной опеки Мозякина и
Зарипова… У «Магнитки» шансов просто не будет!
Но я пока не вижу, чтоб против
нападающих «Металлурга» кто-то так играл. Соперники почему-то этим
пренебрегают. Вот взять финал Восточной конференции. Эта тройка фактически в
одиночку обыграла «Ак Барс» в каждом матче. А казанские тренеры стояли и
спокойно смотрели на эту картину.
Напомним, что финал Кубка Гагарина начнется сегодня в Магнитогорске.
Матч
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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