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«Донбасс» в пятый раз в своей истории стал чемпионом Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился чемпионат Украины по хоккею. Его победителем стал ХК «Донбасс».

В финальной серии «Донбасс» обыграл «Кременчуг». Общий счет серии – 4-2 в пользу «Донбасса». В шестом матче хоккеисты донецкого клуба одержали победу со счетом 2:1.

«Донбасс» стал чемпионом Украины во второй раз подряд. Всего в активе команды пять чемпионских титулов.

Чемпионат Украины

Финал

«Донбасс» - «Кременчуг» - 2:1

Счет в серии – 4-2. 

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