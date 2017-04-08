«Донбасс» в пятый раз в своей истории стал чемпионом Украины
Завершился чемпионат Украины по хоккею. Его победителем стал ХК «Донбасс».
В финальной серии «Донбасс» обыграл «Кременчуг».
Общий счет серии – 4-2 в пользу «Донбасса». В шестом матче хоккеисты донецкого
клуба одержали победу со счетом 2:1.
«Донбасс» стал чемпионом Украины во второй
раз подряд. Всего в активе команды пять чемпионских титулов.
Чемпионат Украины
Финал
«Донбасс» - «Кременчуг» - 2:1
Счет в серии – 4-2.
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